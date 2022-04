Julie LEROY

Dynamique et curieuse, je prends plaisir à m'impliquer dans de nouveaux projets.

Je suis une personne fédératrice, j'ai besoin de communiquer et de partager avec les gens qui m'entourent. Je suis créative et enthousiaste et m'adapte à tous les environnements.

Je n'ai pas de domaine de prédilection dans le sens où je m'intéresse à tout, j'aime apprendre et découvrir de nouvelles choses.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Marketing

Administratif