Julie LESAIGLE

Titulaire d'un Master LLCE Anglais obtenu après un an d'étude en Irlande, je recherche aujourd'hui un poste qui me permettra d'utiliser mes compétences linguistiques.

Enrichie de diverses expériences dans l'assistanat commercial et la relation client, j'aime créer une relation personnalisée avec mes clients en leur offrant un suivi de qualité et en privilégiant leur satisfaction.

Naturellement dotée d'un bon relationnel, j'apprécie le travail en équipe et je m'épanouis dans un environnement vivant.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Customer Relationship Management