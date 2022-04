Julie LEVERRIER

J’ai une licence professionnelle avec option 3D, où j’ai pu concevoir lors d’un de mes stages, un avatar et son environnement avec 3dsmax. Aujourd’hui j’ai réalisé des projets de modélisation de meubles, pour un financier en architecture.

Lors de mes années d’études en Arts Graphique j’ai travailler sur un long métrage de dessin animé en 2D. Mon rôle en tant qu’infographiste était la retouche de décors et de couleurs pour le film. J’ai ainsi appris à respecter les contraintes, qualité, coût et délais.

Ma capacité d'adaptation m'aideront à prendre rapidement mes marques au sein de ce nouvel environnement car je suis aussi passionnée par l‘infographie. Je suis prêt à relever ce challenge et suis très motivé pour élargir mes connaissances.



Aujourd'hui je travaille dans une entreprise dans laquelle je fais profiter de mon expérience d'infographiste en plus de mes autres compétences au sein de l'activité.



Mes compétences :

Créatif

Innovation

Qualité

Qualité du travail