Julie LIGNOT

Graphiste depuis plus d’une quinzaine d’années, de formation supérieure en Arts Graphiques, je véhicule, de par mon métier, le nom d’entreprises, de marques, au travers de documents de communication divers pour du marketing direct, de l’édition ou du web (catalogues, plaquettes, habillage de magasins, bannières pour des sites, de la réflexion à l’impression, etc…)



Ame sensible et créative, j’aime emplir mes yeux d’arts et de voyages, flâner au gré des ruelles, me nourrir de grands espaces, empreintes de mémoire, qui enrichissent mes conceptions.



Mes compétences :

Publicité