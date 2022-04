Technicien en Assurance Maladie UV Relation Client.

Pédagogue et organisé.

Sérieuse et autonome j'ai besoin de m'accomplir dans des missions et responsabilités. Je suis forte de proposition, j'aime travailler autour de projet en équipe ou seule.



Mes compétences :

Technique d'entretien physique et téléphonique

Utilisation courante des logiciels de l Assurance

Tutorat

Gestion d'une annexe accueil basé à Le Quesnoy