C2R Management, créé en 2005 par Philippe DUPUIS, intervient pour des actions de développement des personnes et d’accompagnement des entreprises. C2R Management porte directement ses actions sur les compétences des hommes en leur donnant les méthodes et les outils pour changer et améliorer leur performance.

En plaçant l’homme au cœur de l’entreprise, C2R Management accompagne les changements des organisations avec comme priorité la maîtrise du risque managérial.



Disposant d’une longue expérience dans différents contextes, les interventions de C2R Management visent tant l’appui au management et la conduite du changement (Améliorer la Performance des Hommes et des Equipes – Ingénierie Pédagogique – Bilan de compétences et Conseil en Evolution Professionnelle …) que la mise en place de programme d’amélioration du management de la sécurité (Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail – Management des Risques).

C2R Management, pour satisfaire ses clients, fait intervenir des consultants associés alliant une expérience d’entreprise et une expertise forte dans leur domaine.

Il dispose d’un réseau de partenaires et est agréé au titre de la formation continue, de la réalisation des Bilans de Compétences et de la formation des représentants du personnel au CHSCT.

www.c2r-management.com



Philippe DUPUIS est titulaire du D.E.S.S. de Psychologie du Travail et des Organisations (N° ADELI : 59 93 1119 8 QUALIFICATION PSYCHOLOGUE), certification MBTI, agrément INSSI du CNPP, formé aux Thérapies Comportementales et Cognitives.

Consultant formateur aux APAVE, il intégre ensuite la Direction des Ressources Humaines de DIRAMODE/PIMKIE comme Responsable Formation. Il exerce pendant 6 années au sein d'une entité de l'Union Patronale de la Métropole Lilloise : Entreprises et Cités, Groupe QUATERNAIRE/IDEF/CPC comme Consultant senior et Manager. Il rejoint ensuite le Groupe SOCOTEC, pour y développer, pendant 6 années, une activité rapprochant les concepts de risque et management des ressources humaines.

Il donne également des cours de management et ressources humaines dans diverses universités et écoles de la métropole Lilloise.



Il est habilité Intervenant en Prévention des Risques Professionnels par la CARSAT Nord Picardie, est membre de l’AGREPI et de l’Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive (AFTCC).





Mes compétences :

Ressources humaines

Coaching

Management

Conseil aux entreprises

Formation