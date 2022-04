Christelle CHENET

Psychologue du Travail et Psychologue de l'Education Nationale, je souhaite développer mon réseau et favoriser les échanges de pratiques par l'intermédiaire de viadeo



Mes compétences :

Recrutement

Technique de recherche d'emploi

Méthodologies

Animation d'ateliers

Accompagnement individuel et collectif

Tests de personnalité et tests psychométrique

Gestion de carrières

Bilan de compétences

Ressources Humaines

Conseil

Evaluation

Analyse de poste

Psychologue

Orientation

Evaluation de la difficulté scolaire

Information sur le système éducatif, l'affectation

Définition de projet professionnel