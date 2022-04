Julie LOCQUET

Passionnée de décoration, je propose mes services dans la décoration d'intérieur, du home staging mais aussi dans la décoration évenementielle comme pour les mariages, baptêmes, communions, soirées privées ou professionnelles et autres réceptions. Je propose de la décoration, créative, originale, personnalisée selon thème, goûts, budget et à louer. Pour certaines réceptions, je confectionne moi même les compositions florales (du bouquet de la mariée, à la décoration de voiture en passant par les accessoires). Je me déplace dans les départements du 59.62.80.02.



Mes compétences :

Minutieuse