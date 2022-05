Linda WONG

ZHE JIANG XINDONG SANITARY WARE CO., Ltd situé dans la côte de Sea,which oriental est « La capitale de vanne – Yuhuan » 。La société est proche de la route de Province 76e. Dans le même temps, il y a quelques gros et bien connus des ports internationaux, comme Shanghai, Ningbo, etc.. Ainsi, le transport est particulièrement important pour le fonctionnement de l'entreprise. Notre société couvre une superficie de 30 000 places, et nous avons obtenu aux européennes CE, ISO 9001: 2000 système de qualité (TUV CERT) ; CERTIFICAT de filigrane d'Australie ; aussi ont possédé nombre de PA de l'Allemagne.

La société a été fondée en 1999. Nous fabrique principalement le milieu et robinet à tournant sphérique en laiton haute qualité, vanne d'angle, buse eau, robinet machine à laver, combi vanne, clapet, vanne filtre, robinet-vanne et raccord en laiton. Notre compagnie a strong force dans le développement de la technologie, et nous avons avancé l'équipement pour la production de bonne qualité. Nous avons eu la bonnes et riche expérience dans le développement de la qualité des produits depuis plus de dix ans. La qualité du produit est strictement contrôlée en vertu du système de gestion scientifique. Notre société insiste et met l'accent sur la « technologie comme base ; Qualité de vie ; Gestion puissance ; Travail d'équipe comme noyau ».

Afin de maintenir une croissance élevée de la société pour le développement et la réalisation, notre société se concentre sur les employés instruits habiles et bons. Le développement rapide en continu nous fait mot dur tout le temps pour satisfaire les différents types de besoins de nos clients.



