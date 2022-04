Currently,

Governance Advisor for French Embassy to Ghana, at Ghanaian Ministry of Local Government and Rural Development, Accra

Mainly in charge of the management of a Project called "Strengthening accountability of Ghana's central and local government", supported by French Government.



Mes compétences :

Force de proposition

Gestion de projet

Management opérationnel

Coopération internationale

Autonomie

Adaptabilité

Networking

Travail en équipe

Analyse stratégique

Formation

Aide à la décision