Julie LUPI

Je suis détentrice d'un BTS comptabilité et Gestion des Organisations.



Curieuse et motivée pour avancer dans mon parcours professionnel tant que gestionnaire de paie , je recherche une entreprise dans le but d'apprendre les compétences, savoir-faire et savoir-être, nécessaire pour exercer ce métier.



Mes compétences :

Access

Excel

Word

Comptabilité générale

Système d'information

Comptabilité analytique

Prospection téléphonique

Administratif et financier

Logiciel de Paie Génération EXPERT

Paie

Logiciel de Paie SILAE