Julie MADEC

Dans le secteur de la vente de PAP depuis dix ans,j'ai débuté en tant que vendeuse à temps partiel pour la société H&M.

Mon esprit d'initiative et mon goût pour le relationnel m ont naturellement amenés à évoluer vers le poste de responsable puis de responsable itinérante.Volontaire et passionnée,j'aime relever tous les défis qui me sont proposés.

Issue de groupes dont les stratégies commerciales et la culture d'entreprise sont indéniablement orientées chiffres et management fédérateur,j'ai une culture de la rentabilité prononcée et un réel plaisir à amener mes collaborateurs vers un but commun: la réussite de l'entreprise et par la même la réussite individuelle.