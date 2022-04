Julie MADEC

- Développement du portefeuille client de l'agence.

- Recrutement, délégation de personnel intérimaire, CDD et CDI dans divers domaines d'activités.



L'intérim est avant tout un métier passion.

Mon rôle au quotidien, est une implication maximale sur le terrain afin d'appréhender les besoins en matière d'intérimaires mais également afin de connaitre les attentes de nos clients.

Le travail temporaire est un domaine ou l'on doit savoir faire preuve de réactivité, de polyvalence et d'adaptabilité.



Notre agence est ouverte depuis 3 ans sur Bordeaux. Sa dimension humaine confère à nos partenaires et intérimaires des délais de réponses plus courts et par conséquent un gain de temps évident et des démarches simplifiées.



Je recrute du personnel dans divers secteurs d'activité.

Vous pouvez adresser votre candidature à:

bordeaux@focaquitaine.com



Mes compétences :

Commercial b to b