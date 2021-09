Julie MICHAUX

Fondatrice de la marque Z'mamuse, agence évènementielle sur Paris et dans le Vaucluse.

Issue d'une formation commerciale et managériale, j'ai ensuite crée Z'mamuse, marque destinée dans un premier temps aux évènements familiaux et surtout aux enfants. Notre équipe, composée de partenaires et artistes du monde le l'évènementiel, du spectacle, de l'animation ou de la création permet aujourd'hui d'offrir des concepts d'animations amusants et tendances aussi bien aux particuliers, qu'aux entreprises (TEAM BUILDING). Nous intervenons dans l'organisation, le conseil et l'animation d'ateliers, de stand gourmands, ou de location de matériel festif quelque soit la taille et le lieu.

Si notre siège social est situé en région Provence Alpes Côte d'Azur, nos équipes interviennent essentiellement en Ile de France et Sud Est mais éventuellement dans le reste de la France (selon les demandes).

Mon parcours autodidacte m'a permis de m'entourer de personnes ayant les mêmes exigences et mêmes valeurs humaines qui sont le respect, le partage, l'humanité, et l'amusement bien sûr !



Mes compétences :

Comité d'entreprise

Evénementiel

Partenariats