Julie ROUZAUD

Histoire de savoir...



...ce que ma personnalité vous réserve :

Curieuse et desprit scientifique, je suis ouverte à la différence. Flexible, je maccommode à de nombreuses situations. Exigeante, jaime aller au bout des choses, en étant soucieuse des détails. Japprécie la logique, lhumour et lArt.



...ce que mon travail implique :

Grâce à une imagination débordante, je crée sans limites, mais sais aussi exécuter efficacement un travail. Volontaire et polyvalente, jaime autant travailler de manière autonome quen équipe. Sociable et observatrice, je madapte vite et attache beaucoup dimportance à la qualité de la communication entre les différents intervenants dun projet en vue de sa réussite !



...ce que ma motivation signifie :

Je mimplique dans des projets aussi différents quécléctiques. Quel que soit le sujet, le projet, la problématique ou le thème du travail, ce qui importe le plus, cest ce quon en fait ! Jestime que tout ce qui est fait, mérite dêtre bien fait.