Julie VASQUEZ

Je recherche un poste qui me permettrait de mettre à profit mon expérience tout en développant encore des compétences dans le domaine commercial et logistique.

L'organisation/ la logistique et la relation client seraient mes principales missions, néanmoins, je sais être polyvalente.

M'investir sur le long terme pour un poste valorisant est ma priorité.



Mes compétences :

Relation Client

Organisation

Pack Office

Negociation

Logistique

Gestion des plannings