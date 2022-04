Julie VERBEKE

Psychologue clinicienne du développement en libéral, je reçois des enfants, adolescents et adultes pour différents motifs de consultation : mal être ; difficultés comportementales, sociales, scolaires, professionnelles ; bilan psychométrique ; travail sur les habiletés sociales, la gestion des émotions ; guidance parentale.



Accueil de personnes en situation de handicap.



Entretien en langue des signes pour personnes ayant une déficience auditive.

Utilisation de méthodes de communication augmentative et alternative : PECS et Makaton, si besoin.