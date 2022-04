Julie VERHAGUE

Activité CONSEIL

- Pilotage de Projet ou de Programme

- Expertise en projets complexes et de transformation

- Management d’équipe

- Planification de l’activité, gestion budgétaire

- Gestion des ressources humaines

- Assistance à Maîtrise d’ouvrage ou Maîtrise d’œuvre

- Stratégie Marketing et de Communication



Activité FORMATION et FACILITATION

- formation en intelligence collective

- formation en management

- formation en innovation et créativité

- animation d'ateliers créatifs et collaboratifs



Activité COACHING

- accompagnement au changement

- coaching individuel

- coaching collectif

- coaching d'organisation





www.tandem-it.fr



Mes compétences :

Pilotage de Projet ou de Programme

Management d'équipes

Accompagnement au changement

Pilotage TMA / TMI

Conseil

Communication

Recrutement

Développement personnel

Coaching

Entrepreunariat

Stratégie de communication

Infogérance