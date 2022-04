Julie VILLENEUVE

Après un Master Management, option Métier de la Banque et de l'Assurance, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe BNP PARIBAS en octobre 2011 en qualité de Chargée d'Affaires Professionnels.



Actuellement en charge d'un portefeuille clientèle diversifié, je gère à la fois des entrepreneurs individuels, des professions libérales, des artisans/commerçants, ainsi que des agriculteurs/viticulteurs.



La richesse de mon poste réside dans la faculté d'accompagner les clients à la fois dans leurs projets professionnels comme dans leur vie privée.



Le soutien à la création d'entreprise, à l'installation et le développement de nouvelles relations avec des professionnels déjà établis est également une facette de ma fonction, afin de permettre le développement du tissu économique local sur Carcassonne et ses environs.



