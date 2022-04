Julie VINCENDEAU

Actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine du tertiaire (poste secrétaire administrative). J'ai 30 ans. Depuis 10 ans, j'ai effectué diverses missions d'intérim pour me permettre d'acquérir de l'expérience et voir différentes sociétés ainsi que leur domaine d'activité. (technique, commerce, administratif). Cela a été un choix personnel de faire de l'intérim. Je souhaite trouver un emploi en CDI. J'accepte toujours de faire de l'intérim mais je souhaite me stabiliser.

Disponible, rigoureuse, dynamique, ponctuelle, je m'intègre facilement, je maîtrise l'outil bureautique (Word, Excel, Outlook), et j'ai de l'expérience dans l'accueil physique et téléphonique.



Mes compétences :

dynamique

Organisée

Ponctuelle

Rigoureuse

Sérieuse

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Secrétariat