Julie-Violaine MASSON-LABORDE

Je viens de valider un Master 2 Droit Economie, Gestion, mention management stratégique des hommes et des organisations spécialité management des PME et entrepreneuriat avec l’IAE de Tours.

Je mets à la disposition de votre entreprise mes compétences : management, organisation, pilotage commercial et relation clients, gestion de projet et une expertise dans le domaine de la formation professionnelle continue, enrichies de connaissances nouvelles et plus approfondies sur le fonctionnement des PME.



Mes compétences :

Management

Pilotage commercial

Organisation

Gestion de la relation client

Formation professionnelle continue