Julie VOISIN

Je suis actuellement chef de projets de culture scientifique à la direction de la Culture de la Mairie d'Ivry sur Seine et auto-entrepreneur en conseil et gestion de projets de culture scientifique. Mes douze années d'expérience dans la conduite de projets en médiation culturelle des sciences m'ont permis d'acquérir une réelle expertise dans le domaine de la culture scientifique mais également de bien connaître les différents publics, leurs spécificités et leurs attentes. Je maîtrise également les dispositifs à mettre en oeuvre pour permettre à chacun d'appréhender les sciences et d'en saisir leurs contextes.

J'ai toujours eu à coeur de développer des projets ayant pour objectif d'une part d'atteindre des populations isolées et d'autre part d'encourager les échanges entre participants et scientifiques. Il ne s'agit pas uniquement de transmettre un savoir scientifique mais de participer au lien social et de remettre la science dans la sphère culturelle. L'enjeu est aussi de donner à chaque citoyen les moyens de s'interroger et de se positionner sur les évolutions scientifiques pour préparer au mieux le monde de demain.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Communication

Médiation scientifique