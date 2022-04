Julie VOISIN

Après une dizaine d’années d’expérience en QUALITE et RISK MANAGEMENT, dans des domaines (Hôpital, SSII, …) et des fonctions variés (Responsable qualité, Ingénieur Qualité Projet/Bundle…), mon expérience s’est enrichie de compétences LEAN en tant que Change Agent.



Après avoir suivi un cursus de formation au sein du Groupe Capgemini, j’ai piloté des projets d’amélioration continue et différents ateliers autour des concepts Lean (VSM, Visual Management, chantiers A3, rétrospectives…).



Ces deux influences me permettent d’avoir une vision complète des activités à la fois tournée sur la Valeur Ajoutée apportée au Client et en Interne, ainsi que sur la Maitrise des Risques.





Mes compétences :

Lean management

Qualité