Julie VOLLAND

Après un Master en stratégie de développement social. J'ai pour projet professionnel de m'orienter dans des métiers du social.

La licence professionnelle que j'ai intégrée en 2007, m'a permis de mettre en pratique mes acquis par le biais d'un stage. J'ai décidé d'appréhender le milieu associatif en rejoignant l'association Differ'Art. Les valeurs de cette structure : La culture pour tous et par tous, la lutte contre les exclusions et la culture fédératrice du lien social.

Je me suis actuellement orientée dans le milieu de l'animation en m'appuyant sur les bases de mon cursus (BAFA et BAFD pour conforter mon cursus universitaire). Après divers expériences en tant qu'animatrice d'ALSH et directrice de structures, je suis actuellement référente animation. En effet avec la réforme des rythmes scolaire, je coordonne les temps périscolaires pour l'association. Je dois gérer les animateurs, les relations avec les différentes écoles et répondre aux attentes de la ville. De plus, je suis également en charge de la mise en place de différents accueils de loisirs, avec pour responsabilité, le recrutement et la formation des directeurs.



Mes compétences :

Action sociale