Julie VONARX

Bonjour,



Je suis une jeune fille de 23 ans, pleine d'enthousiasme et très réactive à la recherche d'un emploi dans le tourisme, et plus particulièrement dans l'organisation d’événements!

Je suis mobile, et ouverte à toutes propositions

N'hésitez pas à me contacter :)



Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Réalisation d’une étude de marché

Stratégie de communication

Communication interne

Gestion événementielle

Communication externe

Evénementiels et salons

Communication événementielle

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Guide