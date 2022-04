Julie WAILS

Chez PARTNAIRE HIGH TECH , pas de temps perdu mais du résultat...

Nous ne sommes pas uniquement des consultants, nous sommes des prestataires de service. Notre approche repose essentiellement sur le pragmatisme et la réactivité, au service d’un seul objectif : l'efficacité de nos résultats…



PARTNAIRE HIGH TECH est une agence d’emploi spécialisée sur les métiers du tertiaire et de l’informatique. Notre vocation va au delà de la mise à disposition de personnel.

L’agence propose 3 axes d’expertise :

- Conseil RH High Tech : orienter les entreprises dans la mise en œuvre de leur projet RH. Notre vocation est de vous accompagner dans l’optimisation de la performance de vos équipes afin d’obtenir des résultats mesurables et durables.

- Recrutement / Placement : Notre objectif est d’être là ou vous avez besoin de nous. Nous pouvons vous accompagner dans l’intégralité de votre projet ou uniquement pendant une étape du processus de recrutement.

- Travail Temporaire : Notre équipe recrute et met à votre disposition les compétences recherchées, avec la réactivité nécessaire à la poursuite de vos activités.

La gestion des contrats de personnel temporaire recruté directement par vos soins peut également être assurée par nos soins.

Qualité : Notre méthodologie rigoureuse est certifiée ISO 9001-2000



En tant qu’employeur, nous prenons en charge :

- L’ensemble du recrutement, sourcing,

- La gestion administrative des contrats,

- La fiabilité juridique.



Nous validons la motivation de nos collaborateurs intérimaires et veillons à leur bonne intégration dans votre entreprise.



Nos domaines de compétences

- Tertiaire / Informatique





Mes compétences :

Conseil RH

Recrutement

Réseaux sociaux

Management

Gestion du personnel

Négociation commerciale