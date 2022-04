Julie WINTER

Suite à mes différentes missions j'ai pu mettre en place et animer des systèmes ISO 9001:2000 et 9001:2008, ISO 14001:2004 , EN 9100 :2009 et MASE.



Je souhaite diversifier mon expérience de responsable qualité à de nouveaux secteurs, comme le BTP, le service, le nucléaire , la pétrochimie.



Aujourd'hui, je cherche à m'investir dans une entreprise afin :



-De conduire une démarche de certification

-D'optimiser l'efficacité de vos systèmes de management Qualité, Sécurité et/ou Environnement

-D'animer une équipe chargée de mettre en place et d’appliquer la démarche qualité et environnement

-De sensibiliser les membres de l’entreprise aux enjeux liés à la sécurité, la qualité et l’environnement

-De participer à l’analyse des défaillances

-De prendre en charge la veille réglementaire et technologique





Mes compétences :

Audit

Audit qualité

Environnement

Iso 14001

ISO 9001

MASE

QSE

Qualité

Sécurité