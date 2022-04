Julie WINTER

Après presque sept années passées au sein de la société Cultura en tant que Responsable Ressources Humaines et Juriste Affaires Sociales, je viens de rejoindre le sud-est et suis à la recherche d'un nouveau projet professionnel épanouissant dans lequel pleinement m'investir.



Etant à la recherche permanente de nouvelles missions et défis à relever, je souhaite partager mon expérience et les compétences acquises au sein d’une entreprise dynamique portant des valeurs qui me ressemblent afin de contribuer à l’épanouissement de ses collaborateurs et à la réussite de l’entreprise.



Mes compétences :

Droit

Droit social

Ressources humaines