Julie WION

Mes études d'ingénieur en systèmes mécaniques, mon travail en tant que consultante au sein de l'entreprise Logica Business Consulting et mon travail actuel d'ingénieur travaux chez Brézillon m'ont intégrés à différents projets. Cela m’a permis d’acquérir une expérience certaine dans la gestion de projets et de développer ma capacité de compréhension et d’intervention dans des situations diverses et variées ainsi que mon aptitude à travailler en équipe.

J'ai un niveau intermédiaire en anglais et parle couramment espagnol.

Je maîtrise les outils informatiques de bureautique (Office, Microsoft Projet), ainsi que les logiciels de CAO comme CATIA, Pro-Engineer mais aussi les solutions de PLM (Product Lifecycle Management) et de MDM (Master Data Management) et de gestion financière (SAP), je pense que cela peut être un plus pour le développement actuel du BIM.

Je suis particulièrement intéressée par le secteur de la construction (bâtiment, gros oeuvre, architecture, conduite de travaux...).



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisée

Ponctuelle

travail en équipe