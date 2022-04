Julie WOODWARD

Actuellement au poste d’employée libre-service dans la grande distribution et étant une jeune maman depuis peu, j’aspire à plus de stabilité professionnelle, à plus de responsabilité ainsi qu’à de plus grandes perspectives d’évolutions. C’est pourquoi je suis déterminée à me reconvertir professionnellement.



Forte d’un un bac gestion en Ressources Humaines, d’un B.T.S. Profession Immobilière et de mes expériences professionnelles, je suis habituée à être au contact avec les gens et avec les responsabilités (gestion des rayons et des stocks, relation avec les fournisseurs).

Autonome, responsable, dynamique, j'apprécie le travail en équipe. De plus, je suis à l'écoute et me rends disponible. Je suis également de nature persévérante et j'aime le travail bien fait.