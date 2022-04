Julie ZMYSLONY-RITTER

Ingénieure de l’Ecole de l’air depuis 10 ans, je mène une carrière technique au sein de l’Armée de l’air. Mes qualités humaines, mon sens des priorités, des responsabilités, du respect des délais ainsi que ma disponibilité, m’ont permis de gagner la confiance de ma hiérarchie et de me voir confier depuis 7 ans le management d’équipes technico-opérationnelles de 15 à 45 personnes fonctionnant 24 heures sur 24, 365 jours par an. Je gère mes collaborateurs avec anticipation et directivité, tout en veillant au climat social en fédérant mon équipe, dans le respect de la réglementation et des normes HSE. Force de propositions, j’ai participé pendant 5 ans comme experte technique ou chef de projet, à la stratégie de modernisation de moyens techniques opérationnels.



Souhaitant quitter l'Armée de l'Air à l'horizon septembre 2015,je souhaite développer mon réseau, afin d'obtenir un feedback sur mon expérience et valider mon projet professionnel de directrice(ou adjointe) d'unité industrielle.

Je souhaite intégrer une entreprise ou un groupe de taille moyenne à grande, qui saura encourager la performance et l’innovation et qui offrira une évolution professionnelle possible.



Secteurs cibles :

- Entreprises ou groupes de moyenne/grande taille

- Industrie aéronautique, automobile, défense

- Services environnement ou transport



Mobilité restreinte :

- Tours (37)

- Agglomérations voisines accessibles en moins de 45 minutes



Extra-pro, je suis passionnée d'équitation. Titulaire de mon galop 7 depuis 17 années, j'ai achetée ma première monture en 2005. Toujours volontaire pour apprendre et me perfectionner, je me suis lancée le défi, en janvier dernier, de former une jeune jument inexpérimentée à la compétition de saut d'obstacles. Cavalière de catégorie "Amateur", je participe avec elle à des concours de niveaux régionaux et nationaux, affichant régulièrement des classements.



Mes compétences :

Ressources humaines

Technique et Logistique

Management

Conduite de projet