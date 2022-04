Je fais l'accompagnement des personnes bénéficiaires de RSA, des prestations pour Pole Emploi (Bilans de compétences etc.) et je suis aussi formatrice pour des formations professionnelles de la région Midi-Pyrénées.



Mes compétences :

Empathie et sens de l'écoute

Dynamisme. Esprit d'équipe

Accompagnement

Java RMI