Julien AMIO

Commercial et entrepreneur passionné, je travaille actuellement avec l'équipe de TRIBELEADR.

Je propose des solutions webmarketing performantes et innovantes, destinées au développement des entreprises sur le web (site internet, référencement, rédaction web, marketing social...)



J’ai aussi exercé pendant 3 mois, le poste d’animateur commercial au sein de Leroy Merlin et de Castorama pour des entreprises prestataires de services en externalisation commerciale.



Travaillant pour des marques de peinture telles que Dulux Valentine, v33, Ripolin ou Syntilor, j’organisais des opérations de promotion et de merchandising.



J’apportais une force de vente supplétive à l’équipe en proposant des produits de MDD.



Aujourd’hui, je m’engage avec TRIBELEADR sur le long terme, je mets à contribution ma personnalité et mes compétences à votre service !



Mes compétences :

Marketing relationnel

Vente

Management

Commercial BtoC

Internet 2.0