Julien AUTANT

Je suis technico commercial dans une voilerie depuis 2005.

Je m'occupe de la commercialisation de l'ensemble des produits liés à la voile, mais également des interventions techniques sur les mâts des voiliers ainsi que tout le gréement du bateau.

En parallèle, nous avons une activité de décoration pour les jardins et terrasse, nous fabriquons et installons des voiles d'ombrage.

Je suis la aussi responsable de la commercialisation mais aussi et surtout désigner de tout les projets que l'on nous demande.

J'utilise pour cela le logiciel 3D sketchup.



Mes compétences :

Sketchup

Voilerie

Voiles d'ombrage

Greeur

Vente

Designeur 3D