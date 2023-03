Julien BARANGER

Acheteur en CDI, je suis ouvert à toutes offres et opportunités professionnelles en Région Pays de la Loire.



Ci dessous vous trouverez un aperçu de mes compétences achats et de mon expérience professionnelle :



- élaboration de stratégies d'achats, de négociation, d'attribution de marché,

- gestion d'appels d'offres par voie dématérialisée (Oracle),

- sourcing fournisseurs,

- mise en place de contrats cadres,

- analyse et optimisation de cahier des charges,



* De octobre 2006 à décembre 2009: Acheteur Bâtiments à la Centrale d'Achats Interrégionale de Paris (SNCF).



* Depuis janvier 2010: Acheteur Cadre de Transport Routier de Voyageurs et de Transport de Personnel et d'autres prestations (prestations intellectuelles, centre relations clients...) à la Centrale d'Achats Interrégionale Atlantique à Nantes (SNCF).





N'hésitez pas à me contacter pour obtenir plus d'informations.