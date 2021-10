Julien BOUJU

Mon parcours professionnel m'a donné l'opportunité d'être confronté à des problématiques et des enjeux variés autant au sein de PME et de grandes entreprises. J'ai du faire preuve d'autonomie, de force de conviction pour faire évoluer les process de l'entreprise, d’adaptabilité face à des interlocuteurs et des personnalités différentes et d'avoir une expérience du management.Mon expérience la plus significative est celle au sein d'une PME en constante croissance dans le domaine de la maintenance aéronautique. Elle m'a donné l'occasion d'apporter pendant près de 6 ans mon expertise dans le suivi tant au niveau du contrôle de gestion que de l'analyse financière, en lien direct avec mon DAF. Membre du CODIR, j'apportais régulièrement mes recommandations et les actions à mener pour optimiser le pilotage financier de l'entreprise.



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Persévérance

Force de proposition

Relationnel aisé

Ouverture d'esprit

Authenticité