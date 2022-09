Julien BOURG

9 années d'expérience dans le domaine des études de lignes HTB



Mes principales missions:



- Pilotage de projets d'études HTB (LA et LS)

- Chiffrage et négociation des offres

- Planification des projets

- Suivi technique et financier

- Encadrement des équipes (ingénieurs, techniciens, géomètres, dessinateurs)

- Optimisation des rentabilités

- Reporting financiers

- Déplacements sur site et chez les clients en France et à l'étranger



Mes compétences :

Etudes de lignes HTB

Pilotage de projets

Encadrement

PLS CADD

TOWER

AutoCad

Microsoft Excel

Microsoft Word