Julien BOUTET

Après l'obtention de mon diplôme d'Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR), j’ai soutenu mon doctorat en glycochimie en Septembre 2008, dans l’unité de Chimie des Biomolécules de l’Institut Pasteur puis je suis parti pendant 5 ans à l'étranger (Copenhague puis Budapest) où j'ai travaillé au sein de la société Glycom A/S. J’y suis devenu chef de projet et j’ai dirigé une équipe de scientifiques dont l’objectif était le développement, l’optimisation et la réduction des coûts de production d’Human Milk Oligosaccharides (HMOs). Je suis ainsi devenu, responsable de l’industrialisation du 2’FL (2'-fucosyllactose, un des majeur HMOs), en étant basé à Budapest où le scale-up avait lieu.



Fort de cette expérience à l'étranger, je suis revenu en France pour travailler au sein de la société Adisseo et participer à la création d'un nouveau centre R&D, le CINACHEM (Center of Innovation of Adisseo Chemistry) basé à Saint Fons. Mes objectifs scientifiques ont été d'améliorer les performances des procédés actuels et de développer de nouveaux procédés chimiques et biocatalytiques compétitifs.



Puis, j’ai eu l’opportunité de travailler sur l’unité de production d’Adisseo à Nanjing en Chine (BANC, Bluestar Adisseo Nanjing Co.) afin d’y créer un nouveau département R&D. Mes missions sont de recruter et manager une équipe R&D franco-chinoises (environ 10 personnes), de réaliser une veille technologique et scientifique en Chine, de coordonner et d’être le relais avec les équipes R&D et procédé en Europe ainsi que de créer et développer des projets R&D et industriels en fonction du besoin business de l’usine BANC.



Aujourd’hui, je suis le manager R&D de l’usine BANC et je suis le leader de de trois projets industriels (jusqu’à Etude de base/validation du CAPEX) et de trois projets R&D (nouveaux produits/procédés) qui ont pour objectifs de réduire l’impact environnemental de l’usine.



