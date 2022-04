Karine DESCROIX

Après dix années passées en laboratoires de recherche académiques et privés, en France et en Angleterre, je suis perpétuellement à la recherche de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre à profit ces expériences ainsi que mes qualités personnelles.



A travers mes différentes activités de recherche dans le domaine de la chimie pharmaceutique, j'ai pu notamment me rendre compte de l'intérêt et du potentiel des molécules d'origine naturelle ou synthétique en santé humaine et de la complexité d'obtenir ces dernières en respectant un cahier des charges bien précis. Mes différents contrats de recherche et notamment mon expérience de cadre de laboratoire chez Sanofi, m'ont convaincue, à différents niveaux, de l'importance du rôle du chimiste organicien dans la proposition, l'amélioration et le développement de nouvelles voies de synthèse, menant à la préparation de composés d'intérêt.



Tout au long de ces 10 années d'expériences professionnelles, j'ai pu prouvé ma capacité à proposer des éléments techniques appropriés, à remplir les objectifs fixés en termes de délais et de délivrables et à élargir rapidement mon champ de compétences autours d'un domaine bien spécifique. En plus de ces compétences scientifiques et en gestion de projet, j'ai acquis un réel esprit d'équipe grâce aux nombreuses collaborations transversales et eu également l'opportunité de développer des compétences managériales dans l'encadrement d'équipe. Je suis actuellement responsable d'un service contrôle qualité composé de 14 agents et techniciens de laboratoire.



Mes compétences :

Gestion de projets

Biochimie

Management d'équipe

Veille bibliographique

Chimie analytique

Résolution de problèmes

Chimie organique

Rédaction de rapports

Recherche

Industrie pharmaceutique