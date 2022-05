Romain LABAS

Mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/labas-romain





Suite à ma formation d'ingénieur, je me suis orienté vers la chimie organique appliquée au développement des biotechnologies médicales.



J’ai intégré un environnement de recherche industriel où j’ai réalisé un travail de thèse sur le développement de molécules radioactives pour l’imagerie TEP. J’ai poursuivi en tant que chercheur associé au sein d’une jeune entreprise innovante dans laquelle j’ai participé à l’élaboration de nouveaux vecteurs synthétiques pour le transfert de macromolécules biologiques.



Je travaille aujourd’hui au sein d’un cabinet de conseil en marketing des produits et services technologiques du domaine médical et des sciences du vivant, avec une orientation forte vers l’innovation. Ce travail me permet d’apporter mes connaissances et mes compétences au service du développement de projets innovants dont les implications pour l’homme et la société sont directes et concrètes.



Mes compétences :

Anglais

Biologie

Biology

Chemistry

Chimie

English

Innovation

Life Science

Management

Management de projet

Marketing

Marketing strategy

Médical

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Microsoft Technologies

Santé

Sciences du vivant

Stratégie

Strategy

Team work

Technology

travail en équipe