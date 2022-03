Julien BROUSSE

De part mes différentes expériences j'affiche un profil polyvalent dans les différents domaines du Web marketing.



Acquisition :

- Expert SEM > Gestion d'un gros compte de plusieurs millions de mots clés (Budget de plusieurs centaines de milliers d'Euros)

- Expert SEO > Audit Technique, optimisation de structure de site SEO Friendly, organisation et rédaction de contenu. (6 projets remplis chez Blog E-commerce)

- Expert Media > gestion des campagnes d'acquisitions hors search chez Oscaro.com : négociation, mise en place des campagnes et reporting. Parfaîte maitrise des modes d'achat (cpm, cpc, cpa) en display classique ou en RTB. (retargeting, ad-exchange)

- Affiliation > Mises en place de campagnes en fonction de la typologie d'affiliés.

- Mailing.

- Animation ventes en ligne – génération de leads B2B (Chez Acronis).



Reporting / Analyse / Tracking :

- Maitrise de Google Analytics pointue

- Création de Plan de Taggage.

- Mise en place / évaluation / correction du tracking.

- Très bonne capacité de mise en place des reporting / grilles de lectures PERTINENTES.

- Analyse des fluctuations du trafic et bonne capacité de restitution en fonction du niveau de l'auditoire.

- Partisan de la matrice d'analyse AECR.



Gestion de projet Multimedia :

- Création de bannières > chez Private Outlet, chez Oscaro.com.

- Création de site > Participation très active dans la refonte du site Private Outlet, création de sites personnels.

- Création de Landing Page.

- Newsletters.

- Petite expérience en gestion de WebTV, création de video, création de spots radio.



Autres compétences :

- Parfaite maîtrise du pack office notamment Excel (je fais mes propres macros)

- Programmation Html, Php, Mysql, Javascript, Css (niveau débutant)

- Maîtrise d’outils de PAO (Photoshop, Illustrator, Flash, Gimp, Inkscape)

- Anglais professionnel (790 TOEC et deux voyages aux USA)

- Espagnol professionnel (deux stages de trois mois à Madrid)

- Pédagogue > formation de mes successeurs chez Oscaro, Accompagnement Stratégie Ecommerce des clients de Blog Ecommerce.

- et aime travailler en équipe



Mes compétences :

webmarketing

référencement

SEO

traffic manager

Excel

eCommerce

Web

SEM

Marketing

e-commerce

Gestion de projet

Web design

Communication

Emailing

Gestion de projet web