Julien CHAMBILLE

Ingénieur en électronique des systèmes embarqués,

grande expérience des systèmes aéronautiques, notamment les systèmes de gestion de carburant pour les aéronefs.

Polyvalent et dynamique je fais preuve de grandes capacités d'adaptation et d'autonomie.



Je suis particulièrement intéressé par le spatial et notamment les lanceurs (Soyuz, Ariane 5 / 5ME / 6 et Véga)



Mes compétences :

VHDL

Sciforma

Programmable Interrupt Controler (PIC)

NI LabView RT

Microsoft Project

Microsoft Office

Matlab

Cadence Software

CANbus

C++

C Programming Language

Assembler

Apple iWork

Apple MacOS

Gestion de projet