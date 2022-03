Julien CRESTOU

Missions



- Gestion et extensions de DSLAM (ajouts de DSLAM et de cartes…) ;



- Gestion des NRA (ouverture de nouveaux sites, câblages/saturation, rétablissement des clients…) ;



- Diagnostiquer, analyser les pannes réseaux et au besoin intervenir ;



- Assurer la maintenance des équipements…







-Déploiement et maintenance des sites Free Mobile 3G/4G



-Déploiement et maintenance des sites FTTH (Fibre optique)



Mes compétences :

Adsl

Microsoft Bing

Google Adwords

Publicité en ligne

Marketing Internet

Dépannage informatique

Wordpress