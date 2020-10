Après 8 années d'expérience au LCL que j'ai quitté en qualité de directeur d'agence, j'ai rejoins la franchise VOUSFINANCER.COM et créé une agence à Savigny sur Orge.



Artisan du crédit; écoute, disponibilité et réactivité sont mes qualités.



La satisfaction de mes clients et le sur-mesure sont au coeur de mes préoccupations.



Mes compétences :

immobilier

courtage

assurance