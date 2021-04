Julien HESRY

Connaissance du domaine Pharmaceutique :

- Mise sous forme pharmaceutique : formes sèches, aérosols, injectables

- Conditionnement primaire et secondaire de médicaments,

- Utilités associées : divers fluides process,

- Règles BPF et cGMP, environnement FDA,

- Maîtrise des concepts de zoning et de flux,



Gestion de projet :

- Identification et expression du besoin,

- Conception, études techniques, estimation budgétaire et planification (Esquisse, APS, APD, PRO),

- Rédaction des dossiers de consultation, analyse des offres et passation des marchés,

- Suivi de réalisation et encadrement des intervenants internes et externes,

- Management et pilotage d’équipes,

- Opérations de réception et assistance au démarrage des installations (FAT, SAT).



Qualité :

- Elaboration de Plan Directeur de Validation,

- Rédaction et mise en œuvre de protocoles de qualification QI-QO et QP et des rapports associés.



Mes compétences :

Gestion de projets

process