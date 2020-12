Julien JULIEN AMAR (AMAR)

Un parcours riche dans le métier de la Distribution Messagerie & Express chez le leader français du marché, avec des fonctions de Directeur Régional Qualité Sécurité & Environnement et de Directeur de Centre de Profit.



Homme de terrain et ouvert, j’aime former et accompagner les collaborateurs, et m’impliquer dans l’amélioration des organisations. Pragmatique et synthétique, j’aime concevoir et mettre en œuvre les solutions les plus adaptées selon les contextes, afin de rendre opérationnelles les démarches qualité et réglementaires.



Ma formation d'Ingénieur Arts & Métiers m’a donné une ouverture d’esprit et de la polyvalence, je mets aujourd’hui toutes ces compétences à la disposition d’une entreprise pour un nouveau projet dans une fonction QSE.



Mes compétences :

Créatif

Empathie et sens de l'écoute

Curieux et créatif dans l'élaboration de solutions

ADR

STC

Études statistiques

Qualité

Analyse de risque

Gestion de projet

Environnement

Audit