Julien LAURENT

Titulaire d'un double-diplôme en ingénierie informatique et électronique, une veille technologique assidue et un apprentissage continu en autodidacte complètent ma formation académique. La passion pour ces sciences est mon principal moteur de progrès.

Les intelligences artificielles, la théorie des graphes, la programmation embarquée, les systèmes d'exploitation, les réseaux et surtout la sécurité informatique constituent l'essentiel de mes centres d'intérêt à temps plein.

J'affectionne en parallèle le monde du logiciel libre, ainsi que les questions d'actualité concernant l'éthique de l'informatique, la vie privée à l'ère numérique et les conflits technologiques modernes.



Mes compétences :

CSS 3

Gestion de projet

HTML 5

UNIX

Vim

Git

GNU/Linux

Administration réseaux

SQL

Java

Sécurité informatique

C

C++