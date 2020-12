Julien LEGRAND

Directeur Administratif et Financier, disponible.



Expérience Professionnelle :



- Avril 2014 - Aout 2020 : DIAGAST , Directeur administratif et financier



- 2011- Mars 2014 ; Purifunction : Membre du Directoire / Directeur administratif et financier



- Oct 2009 AJD ; Arvato Services/Bertelsmann : Responsable du Contrôle de gestion de la Business Unit Marketing Services



- Sept 2006 Sept 2009 ; Arvato Services/Bertelsmann : Chargé de Projets (Direction Administrative et Financière) au siège social de Lens



- Mars Août 2006 ; Payback-Group: Auditeur, NOCIBE, au siège social de Villeneuve dAscq



- Fév. 2005 Fév. 2006 ; Payback-Group: Coordinateur de Projet (Audit) CARREFOUR Thaïlande, Bangkok



- Janv. - sept 2004 ; MC²-Technologies : AMOA; Administration, Contrôle & Finance de Projet (Stage)



- Mai sept 2003 ; Groupe CA, FINAREF : Contrôleur de Gestion Junior, au siège social de Roubaix (Stage)



Langues :

Anglais, Très bon Niveau (Langue professionnelle pendant +d'1 an, pratique journalière)

Espagnol, Niveau Universitaire



Informatique:

Bureautique + Planification + Utilisateur d'ERP (SAP,...)



Mes compétences :

MOA

Musique

International

Finance