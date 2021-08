Bonjour,



Je suis Julien NORMAND, Ingénieur ENSIAME de Valenciennes. En quelques mots, mon expérience professionnelle :



En 2008, j’ai réalisé un stage d’une durée de 4 mois au sein du service maintenance de Nyrstar Auby, en tant qu’ouvrier électromécanicien. J’ai ainsi découvert le métier de la maintenance, qui est maintenant mon domaine d’activité. De Septembre 2009 à Août 2012, via l'apprentissage, j’ai occupé la fonction d’ingénieur méthodes de maintenance à l’Imprimerie Nationale. Durant ces trois ans j’ai effectué un séjour linguistique approfondi de 6 semaines au Royaume-Uni au sein de l’école Churchill house school pour perfectionner mon niveau d’anglais ainsi qu’un stage industriel de 6 semaines au sein de DOMINO UK Limited, société de production en série de solutions d’impression. De Septembre 2012 à Janvier 2015, j'ai occupé la fonction d'ingénieur méthodes maintenance, puis de Janvier 2015 à aujourd'hui la fonction d'ingénieur bureau d'étude technique et travaux neufs à l'Imprimerie Nationale.



Mes domaines de compétences sont les suivants :

PROCESS :



- Méthodes :

1) Mise en place d’une GMAO, implantation du logiciel au sein du service maintenance et formation des techniciens

2) Réalisation d'analyses à la demande des données GMAO, création d’indicateurs, propositions d’améliorations des performances (fiabilité, maintenabilité)

3) Implantation GMAO au sein du hall de production et mise en place des demandes d'intervention afin d'interagir directement entre les services production et maintenance

4) Création de gamme de maintenance de premier niveau pour opérateurs

5) Création de gamme de maintenance de second niveau pour technicien, avec suivi via GMAO

6) Élaboration d'un catalogue de pièces pour le magasin entretien, version papier et dématérialisée consultable à distance

7) Mise en place, suivi des méthodes de gestion et d'organisation de stock au magasin (pièces détachées, fournitures) général du site



- Fabrication/Maintenance :

1) Gammes de maintenance de premier et second niveau sur les machines les plus rentables (50% du hall de production). Baisse du taux de panne de 1,4% année n à 0,8% à l'année n+2, soit un gain de 18h de production annuel.

2) Étude et proposition d'améliorations d’un système de captation de déchets papier



GESTION :



1) Création et mise en place d’un suivi du budget maintenance à partir des données GMAO

2) Maintient du taux de panne à l'objectif en minimisant le temps d'attente des pièces de rechange et en réalisant des économies (comparaison d'offres, de fournisseurs)



MANAGEMENT :



1) Formation opérateurs et techniciens lors de la mise en place des maintenance niveau 1 et 2

2) Participation aux réunions "flash" interservices quotidienne : plan d'action et prise de décisions en tant que responsable maintenance par "intérim"

3) Ordonnancement des travaux de maintenance et management des techniciens de service, en tant que responsable maintenance par "intérim"

4) Mise en place d'améliorations pour favoriser la cohésion au sein du personnel magasin général

5) Remplacement par "intérim" du responsable magasin.



PROJET SITE 2015-2016-2017-2018 :



Dans le cadre d'un projet industriel sur le site de l'Imprimerie Nationale :

1) Élaboration des plans Autocad site en accord avec

- Architectes pour dimensionnement des locaux, superposition des structures à plusieurs étages

- Les multiples sociétés fournissant l'énergie, la climatisation, la sûreté afin de combiner les plans

- Implantation de machines, dont 3 rotatives Offset humide ainsi que de ses auxiliaires et les énergies via supports aérien

2) Suivi de plusieurs chantier avec responsable travaux :

- Réalisation plans implantation machines, garant du bon positionnement

- Suivi du budget, planning

- Réalisation du dossier de fin chantier



Maîtrise des logiciels : Autocad, Axel Dimo Maint, Suite Microsoft Office, Notions en : Unity Pro XL, Solidworks, Méca 3D. Aisance avec l'outil informatique pour créer des solutions adaptées au besoin.



Mes compétences :

Méthodes maintenance

Management d'équipe

MRP

CAO - AutoCAD