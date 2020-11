Julien STIEN

Responsable technique te développement de la Plateforme de formations d'Omendo nommée 'Seed'.



Je suis également entré au conseil d'administration de la société Omendo LeLabbo, branche Formation en ligne et Accompagnement aux créateurs et repreneurs d'entreprise sur le 18e arrondissement de Paris.



Ancien fondateur de l'agence de communications digitale ONMESURE et éditrice d'une solution de prospection par échanges de services b2b (B2bPartner) et d'une autre d'optimisation de process commerciaux et métiers (CRM/ERP 100% paramétrables : CMApp)



Mes compétences :

PHP / MYSQL

React Js

Javascript

Dynamique

Conseil

CRM

Optimisateur de performance opérationnelle

Logiciel CRM

Audit SEO

Conseils en marketing publicitaire